【モスクワ共同】ロシア国防省は19日、複数の長距離戦略爆撃機ツポレフ95MSが日本海の公海上を6時間以上飛行したと発表した。戦闘機のスホイ30やスホイ35が随伴したという。国防省はロシア航空宇宙軍の全ての航空機飛行は、国際的な空域使用の規則を厳格に順守していると主張した。