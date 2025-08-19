県産米の仮渡し金が過去最高額に引き上げられます。JA全農新潟県本部がこの秋に収穫されるコシヒカリの仮渡し金を、すべての地区で3万円以上に設定することが分かりました。去年に比べ1万3000円のアップで、異例の引き上げとなります。 JAが示す仮渡し金は、農家がJAにコメを出荷した場合に支払われる額を事前に示すもので、農家の収入に影響します。19日、JA全農新潟県本部が発表したコシヒカリの仮渡し金は、魚沼産が3万2500