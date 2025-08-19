山梨県警は19日、自ら徴収した税金約270万円を着服したとして、業務上横領などの疑いで、甲府市、甲府税務署の元職員石井克樹容疑者（25）を再逮捕した。東京国税局によると、着服額は約430万円に上るとみられ、県警が関連を捜査している。再逮捕容疑は2024年5月〜25年1月、甲府市内にある製造会社の代表取締役ら7人から11回にわたり税金の滞納分として徴収した現金を着服したほか、9回にわたり徴収より少ない金額を記載した虚