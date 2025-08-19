消防隊員２人が死亡した大阪・道頓堀のビル火災。ビルは２年前、消防法令違反で行政指導されていました。８月１９日午前の大阪・道頓堀。火災現場のビルの前には手を合わせる人の姿が。（献花に訪れた人）「息子が大阪市消防局で、息子のところの救助隊がたまたま２人を発見して、出したんですよ。もうかわいそうしかないです」（和歌山の消防職員）「大変な現場だったのかなと。どこかでは覚悟をしている部分があるけれど