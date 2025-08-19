鹿児島市の下鶴市長と市内に住む高校生が意見交換をするイベントが19日、初めて開かれました。テーマは「鹿児島市で生活していて困っていること」。高校生の切実な思いに下鶴市長は。鹿児島市の下鶴市長と意見交換を行ったのは市内に住む10人の高校生です。子どもが意見を表明する機会をつくろうと初めて企画されました。意見交換のテーマは「鹿児島市で生活していて困っていることや不便に感じていること」です