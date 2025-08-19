「阪神−中日」（１９日、京セラドーム大阪）阪神・近本光司外野手の国内フリーエージェント（ＦＡ）権取得を受け、竹内孝行球団副本部長が取材に応じた。「シーズンが全部終わってからしっかり話はしたいなと思っておりますし、本人にもその話はしました」と残留交渉に向けた方針を説明。チームに不可欠な存在であることを「もちろん」と強調し、「皆さんもご存じの通りだと思いますけど、成績を見ればですね」と実績の大きさ