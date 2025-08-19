お盆前に県内を襲った記録的な大雨は多くの爪痕を残しましたが、全ての地域で19日、断水が解消され、少しずつ日常が戻り始めています。ただ、厳しい暑さの中、復旧作業が行われていて夏休み中の観光への影響も広がっています。お盆前の鹿児島を襲った記録的な大雨。姶良市の木場・堂山・山花地域の断水も19日午後2時半に解消されました。これで今回の大雨による断水は全て解消されました。少しずつ日常が戻ってきましたが復