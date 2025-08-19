8月18日、フジテレビのかつての“昼の顔”が再び降臨し、テレビにありがちな予定調和を壊したと、評判を呼んでいる。この日放送された『ぽかぽか』で、夏休み中のMC・ハライチ澤部佑の代打として、俳優の坂上忍が登場したのだ。「この日は、元KAT-TUNの上田竜也さんと、大澄賢也さんがゲストでした。坂上さんはいきなり毒舌全開で、久々のバラエティ出演という大澄さんが『舞台はたくさん出てたけど、バラエティはなぜか呼んでも