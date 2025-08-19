8月19日午前、JR鹿児島線で線路の土台の一部が崩れ、熊本県の荒尾駅と植木駅の間で19日・20日の終日運休が決まりました。 【写真を見る】JR鹿児島線で「線路の土台」が崩れる熊本の「荒尾～植木」間は20日(水)も終日運休 記者「被害の確認から約3時間が経った今も、現場での確認作業が続いています」 JR九州によりますと、19日午前10時半ごろ、JR鹿児島線の肥後伊倉駅と木葉駅の間にある線路で点検作業をしていた社員