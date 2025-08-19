石川県内でもいわゆるトランプ関税による影響が広がる中、19日、関税発動後初めての関係団体による対策会議が開かれました。 さまざまな業界団体が集まった石川県の対策会議。今月7日に、アメリカとの相互関税が15パーセントとなる新たな措置が発動して以降、初めての開催です。日銀金沢支店は、この措置に伴う新たな試算を紹介し「県内の経済損失は82億円となる」と説明。 中小企業の経営支援を行う信用保証協会から