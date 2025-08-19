酒気帯び運転の疑いでことし6月に逮捕され、その後釈放されていた寒河江市職員の男性について、警察が19日までに書類送検していたことがわかりました。道路交通法違反の酒気帯び運転の疑いで書類送検されたのは、寒河江市の上下水道課に勤務する25歳の男性主事です。警察の調べによりますと、男性はことし6月、寒河江市で開かれたサイクリングイベントの実行委員としてイベントの打ち上げに参加し飲酒した後、帰宅する際に酒気帯び