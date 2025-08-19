8月、全国各地を襲った大雨被害について、石破総理は地域を限定せずに激甚災害に指定する意向を表明しました。 大分も対象となり佐藤知事は19日、国の補助を活用して復旧に取り組む考えを示しました。 大雨による被害が出た玖珠町戸畑地区 8月6日からの大雨では大分を含む12の県で建物の倒壊や浸水などの被害が確認されていて石破総理は18日、地域を限定せず激甚災害に指定する方針を明らかにしました。 激甚災