マザリ＜五大都市単独巡礼『禁呪〜別ﾉ生ｷ物ﾆ変ﾜﾙﾏﾃﾞ〜』＞が7月22日、新宿ReNYでファイナルを迎えた。◆ライブ写真不穏なSEがけたたましく鳴り響き、幕が開く。後方には「禁呪」の文字が飾られ、シャーマニズムのシンボル、コウモリとトナカイの骨が吊るされているステージ。中央には新衣装を纏った臨戦体制の6人が構えていた。禍々しいサウンドをバックに、死ヰメロアンチが呪文のようにメロディを発すると、その声をかき消すよう