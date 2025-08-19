佐藤大分県知事は9月行われる県議会で、ガソリン価格を店頭で表示するなどしたガソリンスタンドを補助する予算案を提出します。 この案では、地域住民などが安心して利用できるようにガソリン価格を店頭で表示するなど条件を満たしたガソリンスタンドが対象です。 県は価格の表示板や防犯カメラの設置などの費用を補助するということです。