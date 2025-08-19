ÂçÅÄ²Å¿Î¤µ¤ó¤Î¡ØÍøÂ¾¤Î¿´¡Ù ¡ØÍøÂ¾¤Î¿´¡Ù¤òÀâ¤­¡¢¤½¤ì¤ò¼«¤é¤Î·Ð±Ä¤Ç¼ÂÁ©¤·¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤Î¤¬µþ¥»¥éÁÏ¶È¼Ô¤Î°ðÀ¹ÏÂÉ×¡Ê1932―2022¡Ë¤µ¤ó¤Ç¤¢¤ë¡£ Ê¿¤¿¤¯¸À¤¨¤Ð¡¢¡ÖÀ¤¤Î¤¿¤á¡¢¿Í¤Î¤¿¤á¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ç¡¢º£É÷¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¡Ö¼Ò²ñ¹×¸¥¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£ °ðÀ¹¤µ¤ó¤Î¤³¤ÎÀ¸¤­Êý¤Ï¡¢¤ªÎÙ¡¦Ãæ¹ñ¤ÎÌ±´Ö´ë¶È¿Í¤Ë¤â¿»Æ©¤·¡¢ÆüÃæ¸òÎ®¤ÎÁÃ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£ ¤½¤Î°ðÀ¹¤µ¤ó¤ÎÂ¦¶á¤Ç¡¢µþ¥»¥é¾ïÌ³¤òÌ³¤á¤¿ÂçÅÄ²Å¿Î¤µ¤ó¤¬¤³¤Î¤Û¤É¾®ÎÓ