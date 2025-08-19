鶴岡市中心部の鶴岡公園付近で19日未明からクマの目撃が相次ぎました。クマの行方は分かっておらず、警察と鶴岡市は注意・警戒を呼びかけています。警察によりますと午前4時半すぎ、鶴岡市中心部の鶴岡公園内にある鶴岡護国神社から北におよそ50メートルの堀近くでクマ1頭が目撃されました。目撃した女性によりますとクマは体長およそ70センチで堀の中に入っていったということです。その後、午前7時20分ごろには鶴岡公園か