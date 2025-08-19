週間予報 岡山県では19日、岡山や玉野など県内の8地点で猛暑日になりました。消防への取材によりますと、19日午後4時の時点で熱中症の疑いで搬送されたのは岡山県で13人でした。 香川県では19日、高松や三豊市の財田など4地点で猛暑日になりました。香川県では、19日午後4時時点で2人が熱中症の疑いで搬送されました。 向こう一週間も暑さが続きそうです。岡山市の最高気温は21日から4日連続で36℃の予想です。平年が3