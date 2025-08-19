全国高校野球選手権大会第１３日の１９日、第４試合で東洋大姫路（兵庫）は沖縄尚学（沖縄）との準々決勝に臨んだ。東洋大姫路のアルプス席では、今春の選抜大会で背番号１０をつけた３年の末永晃大投手が声援を送った。末永投手は今春、２回戦の広島商との試合で六回から登板し、４イニングを無失点と好投した。だが、大会後に左肩の肉離れを発症。同時期に右肘靱帯（じんたい）をけがしていた同学年の阪下漣投手と声を掛け合