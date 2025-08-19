山形空港発着の名古屋便が燃料費の高騰などの影響から、現在の1日2往復を1往復に減便される方針が19日、明らかになりました。山形空港と愛知県の県営名古屋空港とを結ぶ空の便は現在、1日2往復で運航されています。運航するFDA・フジドリームエアラインズによりますと、燃料費や整備費が高騰し運航にかかる経費が増加した事態を受け、現在の2往復のうち午前中の山形空港発着便を減らし、1日1往復にする方針を決めました。1往