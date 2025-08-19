東京オリンピック・パラリンピックをめぐる汚職事件で、贈賄の罪に問われている出版大手「KADOKAWA」の前会長に対し、検察側は懲役3年を求刑しました。出版大手「KADOKAWA」の前会長・角川歴彦被告（81）はオリンピックのスポンサーに選定してもらいたいなどと大会組織委員会元理事の高橋治之被告に依頼し、謝礼としておよそ6900万円の賄賂を渡した罪に問われています。角川被告は初公判で、無罪を主張しています。きょう（19日）