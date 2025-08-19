NU:KUJU 大分県九重町に2025年夏、爽やかな高原の風を満喫できる自然体験施設がオープンしました。また、施設の近くには涼しさを通り越して、寒さを感じられる一風変わったスポットもあります。 「九州の屋根」とも呼ばれるくじゅう連山。九州本土の最高峰・中岳など1700メートル級の雄大な山々が連なります。初夏の山肌をピンクに彩るミヤマキリシマに…鮮やかな紅葉。そして、一面の銀世界と、四季折々に違っ