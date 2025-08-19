俳優の松山ケンイチさんが、農園のトマトを収穫する動画を自身のインスタグラムに投稿しています。【写真を見る】【 松山ケンイチ 】農園でトマトを収穫「今日は80kgくらい収穫したい」フォロワー感嘆 “生きる力もあるって素敵” 松山さんは「おはようございます」「今日はですね、ついに収穫です」とカメラに向けてコメント。ハウスの中で伸びるトマトの茎を指して「もう結構、上まで来てますね」と、赤いトマトの成熟が茎の上