俳優の堤真一（61）が19日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。阪神タイガース愛を語る場面があった。「中学まで野球部だった」と語る堤は阪神の大ファンだと振られると「はい」と力強く返事した。「大ファンって言うより、阪神そのもの」と語り、「近くで生まれ育って、高校野球の時は甲子園球場の外野でみんなで遊んでましたから」。甲子園の歓声が聞こえるような距離で生活していたのかと