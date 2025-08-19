１７人組ダンスグループ・アバンギャルディが１９日、東京・丸の内のＫＩＴＴＥで３１日まで開催中の「ＫＩＴＴＥ座ちょうちん音頭」内のイベント「ＫＩＴＴＥ座昭和祭」に参加した。全員がおかっぱに制服姿という印象的な姿で登場。岩崎宏美の「シンデレラハネムーン」、渡辺真知子の「かもめが翔んだ日」などの曲に合わせ、キレキレなダンスを披露した。メンバーのｓｏｎｏは「ジャンパースカートやおかっぱは昭和時代