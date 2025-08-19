◇第107回全国高校野球選手権準々決勝沖縄尚学―東洋大姫路（2025年8月19日甲子園）沖縄尚学は先発の新垣有絃投手（2年）が6回2安打1失点と好投。1点リードのままエース末吉につないだ。今大会初めて先発した新垣。3回に先頭の桑原に左越えソロを浴びるまで近畿王者・東洋大姫路打線を無安打に抑えた。3回は一発を浴びた後、1死一、二塁のピンチを迎えたが二塁走者をけんせいで刺すなど落ち着いて乗り切った。新垣