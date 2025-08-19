中小企業のIT化を進めるための国の補助金を不正受給したとして19日、別府市の会社役員の男など2人が逮捕されました。 福田恭司容疑者の会社 詐欺の疑いで逮捕されたのは別府市浜町の会社役員福田恭司容疑者39歳と、大分市西大道の会社代表社員中島芳徳容疑者38歳です。 警察によりますと2人は日出町の自営業の男性と共謀し中小企業のIT化を支援する国の補助金350万円をだましとった疑いが持たれています。