タレントの内山信二（43）が19日までに更新された元K―1選手・武蔵のYouTubeチャンネルにゲスト出演。子役時代からお世話になっている大物芸人が唯一、怒ってしゃべらなくなったエピソードを明かした。今回の動画は、玉袋筋太郎とともに武蔵のチャンネルにゲスト出演。さまざまな“本音トーク”を展開する中で、武蔵から「今まで芸能界の修羅場ってなかったの？」と質問した。内山は「さんまさんは手を出したりもしないけど