ファミリーマートの公式オンラインストア「ファミマオンライン」に、「MIYOSHI RUG（ミヨシラグ）」とコラボレーションした、オリジナルラグがお目見えします。ファミマカラーで彩られたラグは、特別感たっぷり！抽選予約受付がスタートしているので、気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。「MIYOSHI RUG」とのコラボラグがファミマオンラインに登場「MIYOSHI RUG」は、タフティングガンという手持ちミシンで、キャンバス