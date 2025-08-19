タレント・武井壮（52）が19日までに自身のX（旧ツイッター）を更新し、YouTubeで指図してくるユーザーに苦言を呈した。武井は「YouTube動画へのコメントで批判的なもの、ダメ出しみたいなものは速攻で削除観たい人が楽しく観てくれたらそれでいいものだから」と、視聴者コメントとの向き合い方をつづる。また「そんなコメントは必要無し編集に指図するものもあるけどその指図文化なんなん？」と苦言も。「素敵