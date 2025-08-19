TOS開局55周年記念事業「チームラボ★学ぶ！未来の遊園地と、花と共に生きる動物たち」の来場者が19日5万人を突破しました。 5万人目の来場者岩田都麦さんと家族 5万人目の来場者となったのは大分県大分市の小学3年生、岩田都麦さんで、母親と弟の3人で訪れました。 都麦さんには本やステッカーなどの記念品が贈られました。 ◆5万人目の来場者岩田都麦さん（8）「うれしいし、このことがすごく奇