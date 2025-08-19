コンビニチェーンの「ミニストップ」が、店内で調理するおにぎりや総菜の消費期限を偽って販売していたことが発覚しました。 【写真を見る】アルバイトが証言 ミニストップの消費期限偽装「組織的な偽装ではない」普段の商品管理は？ルールは？ 偽装が確認された店舗は愛知県内にもありますが、東海地方の他の店舗でアルバイトをする人に話を聞きました。 ずさんな品質管理が浮き彫りになった今回の問題。私たちは