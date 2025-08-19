8月19日、タレントの手越祐也（37）がドラマ復帰することが発表された。10月期のドラマ『ぼくたちん家』（日本テレビ系）で、及川光博（55）演じるゲイの主人公の相手役・作田索を演じるという。ドラマ出演は ‘18年のドラマ『ゼロ一獲千金ゲーム』（日本テレビ系）以来、7年ぶりとなる手越。今回の復帰を後押しした日本テレビとは“蜜月関係”のようだ。「日本テレビの人気番組『世界の果てまでイッテQ！』に‘07年の放送開始当