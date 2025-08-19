SNSで知り合った14歳の少女に乱暴した疑いで逮捕された特別支援学校の男性教師が、不起訴処分となりました。大阪府立の特別支援学校の男性教師は、SNS上で知り合い、16歳未満だと認識していた14歳の少女に対し、今年3月に愛知県内のホテルで乱暴した疑いで愛知県警に逮捕されていました。名古屋地検は8月19日付けで男性教師を不起訴処分としましたが、理由は明らかにしていません。