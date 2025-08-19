◇セ・リーグ巨人―ヤクルト（2025年8月19日神宮）巨人の丸佳浩外野手（36）が19日のヤクルト戦（神宮）で今季初の2戦連発となる先制の5号2ランを放った。6月17日から8月17日まで1番に入っていたが、この日は今季初となる「3番・右翼」に入って先発出場。初回、1死二塁で入った第1打席で相手先発右腕・ランバートが1ストライクから投じた2球目、内角直球を右翼スタンドへ放り込んだ。丸は17日の阪神戦（東京D）で相