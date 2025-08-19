寿司店やイタリアンなど、どんな高級店にも共通のマナーがある。ノンフィクション作家・野地秩嘉さんの連載「一流の接待」。第6回は神楽坂のフレンチレストラン「ラリアンス」熊谷誠社長が語る「バーでの作法」――。撮影＝門間新弥神楽坂のフランス料理店「ラリアンス」を運営する熊谷誠社長 - 撮影＝門間新弥■飲み会が消えた世代が続々と社会人にコロナ禍で大学時代に飲み会がなかった人たちにとって、接待の会食はハードルが高