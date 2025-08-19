ラグビーリーグワン1部BR東京のメイン平（24）が結婚したことを19日までに自身のインスタグラムで報告した。メインは「私ごとで大変恐縮ですが、このたび結婚いたしました」と2ショットとともに結婚したことを報告した。「今後は夫婦として精進して参ります」と意気込みを記し「今後ともどうぞよろしくお願いいたします」と伝えた。