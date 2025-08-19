B.LEAGUEは、B.革新において導入が決まっているドラフト制度に関する規程を改めて整理し、公表した。これは8月19日に行われた理事会後メディアブリーフィングで示され、島田慎二チェアマンは「制度を明文化し公開することで、透明性と安定運用を確保したい」と説明した。 今回公表された規程では、対象となる選手の年齢や区分が明確化された。原則として高校・大学・専門学校などに在籍する日本国籍選手、あるいはそ