ロックバンド・くるりが主催し、京都で開催する秋恒例の音楽イベント『京都音楽博覧会2025 in 梅小路公園』（10月11日、12日）の最終出演アーティストが19日、発表された。【画像】『京都音楽博覧会2025』メインビジュアル新たに、岸田繁弦楽四重奏が両日、青葉市子が2日目の10月12日に出演することが決まった。これにより、総勢12組のラインナップで秋の京都を彩ることになった。なお、今年は「資源が“くるり”プロジェク