１６日のテレビ東京「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」は、ゲスト不在でＭＣの松岡昌宏と博多大吉がサシ飲みした。最後のトークテーマとなったのが「いつもは食べないけどあったら心が揺らいで注文してしまうおつまみは？」。これに対し、松岡は「あります。モンブランです」とスイーツの名をあげ、大吉は「意外！」とうなった。松岡は「母親が大好物で。先月、休みの日にモンブランを買いに行こうって、オレもう、３種