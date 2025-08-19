Insta360Japan株式会社は、「Insta360 X5」を初めとした現行製品を含む「夏のラストセール」を8月19日（火）からスタートした。最大3万2,700円の値引きで販売するなど、「過去最大級の割引」をアピールしている。 実施するのは公式ストア、公式楽天ストア、公式Amazonストア、全国の取り扱い家電量販店など。 「Insta360 X5」「Insta360 Ace Pro 2」といった現行製品も対象となっている。 セー