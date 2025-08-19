「多摩川のおんなカップ」（２０日開幕、多摩川）石井裕美（４１）＝東京・９４期・Ｂ１＝が、前節に鈴木孝明（埼玉）が優出４着と好成績を残した７３号機を引き当てた。「いいエンジンみたいですね。海老沢（泰行＝東京）さんと合わせて明らかに私の方が良かったけど、海老沢さんのは前節に転覆していると言っていたので」と半信半疑ながら手応えは悪くないようだ。前回２４年１１月の当地では、１走目に１着と好発進を決め