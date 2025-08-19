80年前の8月15日、昭和天皇の玉音放送によって、ポツダム宣言の受諾と終戦が国民に伝えられた。神道学者で皇室研究家の高森明勅さんは「当時、戦争終結を意味する『ポツダム宣言』の受諾を決定するために、天皇ご自身の決断（いわゆる『聖断』）が必要だったという事実、そして『終戦の詔書』を昭和天皇ご自身が読み上げ、それを録音したお声がラジオで放送されたという事実は、あの終戦がいかに“異常”だったかを物語っている」