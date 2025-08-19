日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月19日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 9月限 21792( 20311) 12月限99(99) TOPIX先物 9月限 22634( 22174) 日経225ミニ 9月限208360(208360) 10月限3947(394