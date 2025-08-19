日本取引所が公表したオプション手口情報によると、19日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2025年9月限・SQ 9月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯4万4500円コール 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 44(44) SBI証券 26(22) 楽天証券20(20) BNPパリバ証券 7(