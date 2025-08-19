からあげ定食専門店「からやま」は8月22日、期間限定メニュー「マグロ天合盛り定食」などを発売する。昨年販売した際に、一時売り切れとなった人気メニューが2025年も登場。「マグロ天」に看板メニューのからあげ「カリッともも」を組み合わせた定食のほか、単品「マグロ天」、テイクアウトの弁当などを取りそろえる。からあげ定食専門店「からやま」外観〈からやま「マグロ天」商品ラインアップ(価格はすべて税込)〉■店内メニュ