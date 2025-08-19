19日、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）に所属するAstemoリヴァーレ茨城がブリオンヌ・バトラー（26）と、マッケンジー・メイ（26）との契約継続を発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 アメリカ出身のバトラーは195cmのミドルブロッカー（MB)。昨シーズンブロックポイント145点を含む通算598得点をあげ、Astemoのチャンピオンシップ出場に貢献。トップスパイカ}