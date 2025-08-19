ライブ＆動画コミュニティアプリ「ミクチャ」で開催されたRay WEBコラボイベントで、見事1位に輝いた野々宮さんが登場！大阪で開催中の大阪・関西万博にて特設された『大阪EXPO「韓国コスメK-BEAUTYゾーン」』を取材してきてくれました。今回は、実際に体験している様子を写真とともにお届けします♡大阪・関西万博にて特設されたイベントを人気ライバーが取材！ライブ配信＆動画アプリ「ミクチャ」にて、大阪・関西万博に特