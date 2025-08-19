7月のインターハイ・陸上男子100メートルで、同世代の世界記録を更新した石川の若きスプリンター、星稜高校2年の清水空跳選手が19日練習を公開し、9月に行われる東京世界陸上への意欲を語りました。清水選手は、インターハイ陸上競技の男子100メートルで、18歳未満の世界記録と日本高校記録を同時に更新する10秒00の快走を見せ、東京世界陸上での日本代表入りへの期待が一気に高まりました。金沢市内でのおよそ2時間の練習が報道関