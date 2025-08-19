サンコーは、「フードウォーマーディッシュ（Dish）」を8月18日に発売した。サンコー公式オンラインストア、直営店、取扱店、ECサイトなどで販売している。「THANKO」は日常の困っていることを面白く、役に立つ（便利に解決する）をコンセプトにサンコーが企画した商品。同製品は、料理を最後のひとくちまで温かく保つことができる保温プレートになっている。「フードウォーマーディッシュ（Dish）」本体サイズは幅250×奥行295×