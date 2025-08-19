ドリンクホルダー「PDA−STN80BK」サンワサプライは、特殊車両や棚の柱に巻き付けて固定できるドリンクホルダー「PDA−STN80BK」を発売する。耐久性に優れたシリコンラバーを採用し、ドリンクホルダーとしてはもちろん、ペンやスマートフォンなど様々なアイテムを収納でき、作業現場や倉庫での利便性を高める。「産業用ドリンクホルダー」は、シリコンラバーを巻きつけて固定できるドリンクホルダー。直径15cm（外周47cm）までのフ